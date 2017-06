Freudenstadt Junges Trio zu Gast

Initiator ist der Freudenstädter Trompeter Marc Zwingelberg, derzeit Stipendiat an der Musikhochschule in Detmold. Das Konzert wird zu Gunsten der Musik- und Kunstschule Region Freudenstadt gegeben, die Zwingelberg über mehrere Jahre stark gefördert hat. Das anspruchsvolle "Recital für Trompete Horn und Klavier" sieht Werke aus verschiedenen Epochen vor. Unter anderem eine Sonate von Paul Hindemith, Haydns Trompetenkonzert und Mozarts viertes Hornkonzert.

Neben Zwingelberg musizieren junge Künstler mit internationaler Erfahrung. So Hornist Valentin Eschmann, Student an der Musikhochschule in Weimar, und Pianist Rafael Klepsch, der bereits mehrere internationale Preise gewonnen hat.

Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der Musik- und Kunstschule Region Freudenstadt zugute.