Freudenstadt Jungen geben auf dem Parcours Gas

Er hatte die Quads zur Verfügung gestellt. "Wir können junge Leute ohne Gefahr an das Fahrgefühl heranführen", so Nübel. "Und wenn wir den Jungs eine Möglichkeit geben können, sich hier auszutoben, sodass sie anderen Unsinn lassen und weniger Probleme kriegen, ist viel gewonnen." Am Ende fiel es allen schwer, mit dem Quadfahren aufzuhören. "Das war der schönste Tag in den Sommerferien", so einer der Teilnehmer.