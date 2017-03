Freudenstadt Junge Forscher erkunden die Natur

Bei einem gemeinsamen Ausflug gab es eine Überraschung für alle. Nach einer langen Wanderung und dem Überwinden mehrerer Höhenmeter kamen die Kinder schließlich an einen Ort, an dem ein Auerhahn unterwegs sein sollte. Nachdem alle verstanden hatten, wie man sich in der Nähe eines Auerhahns zu verhalten hat, drangen sie weiter in das Auerhahn-Gebiet vor. Und tatsächlich, schon nach kurzer Zeit kam Hans, der Auerhahn, auf die Gruppe zugetrippelt.

Mit allen Sinnen

Doch nicht nur mit den Augen wird der Wald erforscht. Bei einem Sinneparcours konnten die Kinder den Wald erfühlen. Es galt, nur mit Festhalten an einem Seil, eine kleine Strecke mit natürlichen Hindernissen zu überwinden und den Umfang der Bäume nur durch Fühlen zu messen. Große und kleine Tiere der Heimat sind immer wieder ein beliebtes Thema, auch Tiere, die hierzulande seltener zu sehen sind.

Somit werden die Kinder zu kleinen Naturforschern, die mit viel Begeisterung Neues lernen und immer noch mehr lernen wollen. Auch für die Erzieherinnen sind die Exkursionen lehrreich, sie schätzen die Zusammenarbeit mit dem Nationalpark sehr. Dieser bietet Lehrgänge für Kinder und Fortbildungen für Erzieher, Lehrer und andere Interessierte an.