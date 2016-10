Freudenstadt Junge Flüchtlinge gehen beharrlich ihren Weg

Eine andere Möglichkeit für die Schüler sei, im Anschluss an das VABO-Jahr eine VAB-Klasse zu besuchen. Ist diese absolviert, haben Schüler einen dem Hauptschulabschluss entsprechenden Bildungsstand, erklärt Ulrike Keller, VABO-Verantwortliche an der Luise-Büchner-Schule.

Basis der VABO-Klassen ist natürlich Deutschunterricht. "Das Deutschlernen an sich ist nicht sehr schwierig, nur die Grammatik ist schwer", erklärt der 18-jährige Syrer Mohamad Saeed Hourieh. "Es braucht Zeit, viel Zeit", ergänzt Rama Hammami, 19, die ebenfalls aus Syrien stammt. Die beiden besuchen VABO-Klassen in Freudenstadt, Hourieh in der Eduard-Spranger-Schule, Hammami in der Luise-Büchner-Schule. Trotz der Schwierigkeit stellen die drei jungen Menschen klar, dass die Grammatik sehr wichtig ist. Man wolle nun mal korrekt deutsch sprechen.

Auch neben der reinen Deutschstunden ist der Unterrichtsinhalt letztlich auf den Erwerb der Sprache ausgelegt. "Im Fach Hauswirtschaft kochen wir viel gemeinsam. Die Schüler lernen Worte wie ›schneiden‹ oder die Zutaten nebenbei. Und in ›Lebensweltbezogene Kompetenz‹ sprechen wir mit den Schülern über alles, was im Lauf des Jahres aktuell ist wie etwa Feiertage. Vor kurzem haben wir uns die deutsche Nationalhymne angeschaut", erklärt Keller. Probleme macht das Lernen häufig außerhalb der Schule. "In der Unterkunft waren die Nächte sehr laut. Zuhause konnte ich nicht lernen", erzählt Jallow, der während seines VABO-Jahres mit etwa 100 weiteren Asylsuchenden im Hotel Panorama in Loßburg untergebracht war.

Hourieh, der sehr gut deutsch spricht, nennt einen anderen Aspekt: "In den Gruppen daheim reden die anderen untereinander wenig deutsch. Weil ich alleine aus Syrien bin, lerne ich schneller." Obwohl die Klassen nach bestehenden Deutschkenntnissen gegliedert seien, gebe es große Unterschiede im Sprachniveau, so Karrer. "Das erfordert ein stark differenziertes Arbeiten." Zudem lasse man die "stärkeren" Schüler in die Regelkurse hineinschnuppern. Hammami beispielsweise besucht wöchentlich eine Gymnasialklasse. "Der Unterschied ist groß", gibt die 19-Jährige zu.

Eine Erfahrung, die auch Jallow derzeit macht. "Der Umstieg von VABO in die Berufsschulklassen ist schwierig", sagt Karrer. Deshalb werde nun ein wöchentlich stattfindender Zusatzdeutschkurs vorbereitet, den die jungen Auszubildenden besuchen können, werden sie vom Unternehmen freigestellt.

Es gibt aber noch eine weitere Deutschhilfe am Schulzentrum: "An einem Extratag kommen die anderen Schüler zu uns, fragen, wo wir Hilfe brauchen, und lernen mit uns gemeinsam", erzählt Hourieh. Dieses "Schüler helfen Schüler"-Projekt findet dienstags statt. Dann helfen die Schüler des Schulzentrums den VABO-Klassen freiwillig und ohne Lehrerunterstützung, erzählen die beiden Lehrerinnen stolz. "Wenn wir mit den deutschen Schülern zusammen sind, geht es mit der Sprache viel schneller", freut sich auch Hammami. Schwierig sei, das Schwäbisch zu verstehen, erklärt die junge Syrerin. Man selbst verstehe halt nur Hochdeutsch. Ob Jallow bereits Schwäbisch spreche? "Ein bissle."

Klare Berufsziele

Übrigens: Alle drei haben ganz konkrete Ziele für ihr Berufsleben. Rama Hammami (19), seit zehn Monaten an der Luise-Büchner-Schule, hat in Syrien Abitur gemacht. Sie will Ärztin werden und hat bereits ein Praktikum im Krankenhaus Freudenstadt absolviert. Mohammed Saeed Hourieh (18) besucht seit März die Eduard-Spranger-Schule. Er strebt eine Ausbildung zum Krankenpfleger an und hat ebenfalls ein Praktikum am Krankenhaus absolviert. Modou Jallow (22) ist mittlerweile an der Berufsschule für Hotel- und Gastgewerbe und absolviert eine Ausbildung beim Hotel Waldachtal zum Restaurantfachmann.