Freudenstadt Jugendliche erleben Gemeinschaft

Die Abende unter dem Oberthema "The sound of…" laden dazu ein, über aktuelle Themen und persönliche Lebensfragen nachzudenken. Bei den mit ausgefallenen Ideen und viel Kreativität gestalteten Abenden zeigen die Jugendlichen den Glauben an Gott und die Kirche von einer ganz anderen Seite. Im Anschluss an das Programm lädt die JAT-Bar bei Snacks und alkoholfreien Cocktails dazu ein, ins Gespräch zu kommen und Leute kennenzulernen. Die drei offenen Abende finden jeweils ab 19.30 Uhr in der evangelisch-methodistischen Friedenskirche in Freudenstadt statt; und zwar am Montag, 30. Oktober, "The sound of...life", Mittwoch, 1. November, "The sound of… growing faith" und am Freitag, 3. November, "The sound of…home". Am Sonntag, 5. November, ist um 10 Uhr ein Jugendgottesdienst zum Abschluss der Jugendaktionstage. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.