Freudenstadt Jugendliche büffeln freiwillig

Das Projekt, das mit einer Kick-off-Veranstaltung an der Schickhardt-Schule jetzt offiziell gestartet wurde, findet in Kooperation mit den Partnerunternehmen Arburg, Fischer, Homag und Schmalz statt. Die Leiterin der Falkenrealschule, Stefanie Maier, und der Leiter der Heinrich-Schickhardt-Schule, Peter Stumpp, dankten besonders den Schülern und Auszubildenden für ihr Engagement. Sie leisten für dieses Projekt freiwillige Zusatzarbeit am Nachmittag, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ausbildungsleiter Rudolf Mönch von der Firma Schmalz hob die Bedeutung des KooBO-Projekts hervor, um bei den Schülern den Blick bei der Berufswahl zu schärfen. In manchen Fällen fände Berufsorientierung erst im Vorstellungsgespräch statt. "Das waren dann keine KooBO-Schüler", fügt Mönch augenzwinkernd hinzu.

Das KooBO-Projekt gewährt in jedem Schuljahr zahlreichen Realschülern Einblick in die Berufe Mechatronik und Industriemechaniker. Angeleitet und begleitet von einem Ausbildungspaten, erlernen die Schüler Grundfertigkeiten in Elektronik oder Metallbearbeitung. Ihr Wissen können die Schüler bei der Fertigung ihres Projekt-Werkstücks an der Schickhardt-Schule anwenden.