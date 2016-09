Freudenstadt Jüngere schlagen Ältere

Freudenstadt. Die Idee zu diesem Wettbewerb wurde vor acht Jahren geboren: ein internes Clubturnier mit den gleichen Wettspielformen wie beim internationalen Golf-Ryder-Cup in den USA. Das ist der zweijährig stattfindende Intercontinental-Vergleich zwischen den USA und Europa.

Das Besondere dieser Turnierserie: Es sind alles reine Lochwettspiele. Eine Spielart, die bei Clubturnieren nur selten vorkommt. Den Anfang macht die Spielform Vierball-Bestball – jeweils zwei Spieler pro Team, deren bestes Ergebnis gewertet wird.

Am gleichen Tag gab es eine weitere 18-Loch-Runde im Spielformat "Klassischer Vierer". Jedes Zwei-Mann-Team spielte mit nur einem Ball, der abwechselnd geschlagen wird. Am Folgetag traten dann die Spieler im Lochspiel-Einzel an.