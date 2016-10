Region. Die niedrige Arbeitslosenquote in der Region von derzeit 3,9 Prozent führt der Parlamentarische Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel (CDU) auch auf die politischen Rahmenbedingungen zurück. Damit das so bleibe, müsse jedoch "noch einiges getan werden". Fuchtel nennt dafür etwa "zukunftsorientierte Handelsabkommen". Sonst würden sich die Firmen mit der Zeit auf den Weltmärkten schwerer tun, auch mit Folgen für den Arbeitsmarkt. In der Gastronomie gebe es Personalengpässe, die gelöst werden müssten. Bei der Verkehrsstrukturpolitik seien wichtige Straßenprojekte "in positiver Richtung auf dem Weg". Weitere Chancen gebe es im Tourismus.