Freudenstadt Jede Menge Extra-Wünsche

Freudenstadt. Die Reden der Sprecher erfolgten in der Reihenfolge der Größe der Fraktion. Die große Debatte über die Anträge wird traditionell erst in einer folgenden Sitzung geführt. Freie Wähler, CDU und SPD sehen die Stadt mit ihrer aktuellen Entwicklung auf einem guten Weg. SPD und Freie Wähler mahnen angesichts neuer Schulden, geplanter Großprojekte wie Schulen und die Gartenschau 2025 sowie steigenden Fixkosten zur Sparsamkeit, die CDU erklärte, die geplanten Steuererhöhungen mitzutragen und lobte die Arbeit der Verwaltung um OB Julian Osswald (CDU). Trotz Sparbekundungen legten fast alle Gruppen Extrawünsche vor. Die Anträge im Einzelnen: Freie Wählervereinigung: Die Gewerbesteuer soll nur auf 365 statt auf 380 Prozentpunkte angehoben werden, weil Firmen durch die Erhöhung der Grundsteuer B doppelt belastet würden Die Mindestparkgebühr vor dem Postgebäude soll auf einen Euro erhöht werden, um mehr Geld einzunehmen. Die Stadt soll prüfen, ob eine Erhöhung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer möglich wäre. Das Kreisforstamt soll nachvollziehbar darlegen, warum sich der Gewinn trotz gleichbleibendem Umsatz so stark verschlechtert hat. Die Stadt soll prüfen, wie viele Parkplätze beim Skistadion Kniebis mit den 20 000 Euro im Etat 2016 geschaffen werden könnten. Stadt und Stadtwerke sollen nach einer tragbaren Finanzierung suchen, um Zwieselberg und Kniebis an eine zukunftsfähige Breitbandversorgung anzuschließen. CDU: Die Stadt soll prüfen, ob man Investoren, die Mehrfamilienhäuser mit mehr als vier Wohnungen bauen, dazu verpflichten kann, sich an Projekten für sozialen Wohnungsbau zu beteiligen. Die Stadt soll ein neues Konzept für die Finanzierung und Verwaltung der Gemeinderatsarbeit erstellen. Die Stadt soll auf eine zusätzliche Stelle "Protokollführung" verzichten und die Protokolle verschlanken. Das eingesparte Geld soll dem Budget der Ortschaften zugeschlagen werden. Die Stadt soll keine Straßenlampen mehr austauschen, bevor es kein Beleuchtungskonzept gibt. Aber die "nicht zufriedenstellende Situation" am Kienberg soll kurzfristig verbessert werden. Die Stadt soll beim Umbau von Promenadeplatz und Loßburger Straße einen Kostenvergleich vorlegen, wie viel Naturstein teurer werde als Betonpflaster. Das Programm von Freudenstadt Tourismus soll sich daran orientieren, dass die Veranstaltungen zur Stadt passen; der "Hamburger Fischmarkt" passe nicht. Die Stadt soll prüfen, ob sich an der Abbruchkante des Steinbruchs eine Aussichtsplattform realisieren lässt. SPD: Der Haushaltsplan 2018 soll im Dezember 2017 eingebracht und im Januar verabschiedet werden, die jetzige Regelung verursache nicht länger akzeptablen "Stress". Die Stadt soll Möglichkeiten prüfen, eine "Freudenstadt Bonus-Karte" einzuführen, die sozial Schwachen Vergünstigungen ermöglicht, etwa bei Freizeiteinrichtungen, Kulturveranstaltungen und Verkehr. Grundstücke der Stadt sollen nur noch an Investoren vergeben werden, die bei neuen Mehrfamilienhäusern mindestens ein Drittel Sozialwohnungen anbieten. Die Stadt soll ein gesamtes Finanzierungskonzept für die Gartenschau 2025 aufstellen. Freudenstadt Tourismus soll ein Konzept erstellen und die Technik erneuern, um den Rückgang der Tagungen im Kongresszentrum zu stoppen. "Bürgeraktion": Die Stadt soll den Aussichtsturm Kniebis stoppen und das Geld zum Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes auf dem Campus-Gelände verwenden. Die Stadt soll den Künstler Matthias Schweikle aus Pfalzgrafenweiler mit der Anfertigung von XXL-Insekten-Plastiken beauftragen. Die Stadt soll prüfen, ob im Zuge der Gartenschau im Christophstal ein Personenaufzug in die Stadt in Form eines Förderturms gebaut werden könnte und ob es dafür Zuschüsse gäbe. Die Stadt soll Elektroroller und Pedelecs am Hauptbahnhof anbieten, die für Studenten, die ihren Hauptwohnsitz in Freudenstadt haben, ein Jahr lang kostenlos sein sollen. Die Stadt soll mit dem Jugendherbergswerk in Kontakt treten und prüfen, ob es möglich wäre, wie in Hohenstaufen zusätzlich Baumhäuser anzubieten, gegebenenfalls mit Zuschuss der Stadt. Die Stadt soll einen "Freudenstadt-Pass" mit Vergünstigungen für sozial Schwächere einführen. Die Stadt soll zusammen mit Kirchen und Erlacher Höhe eine Wohnbaugenossenschaft gründen. Der Rat soll das Laborantenhaus im Christophstal und die Blockhütte im Manbach besichtigen, um sich ein Bild von der Unterbringung Obdachloser zu machen. Die Stadt soll die Stelle eines Flüchtlings- und Integrationsbeauftragten schaffen. Der Denkmalverein soll einen einmaligen Zuschuss für die Aktion "Hotelgärten" erhalten. Die Stadt soll überlegen, im Christophstal eine Jugendfarm zu bauen, wo Kinder und Jugendliche lernen, mit Tieren umzugehen. Die Stadt soll dem Wunsch Musbachs entsprechen und eine erste Rate von 50 000 Euro für einen generationsübergreifenden Spielplatz bereitstellen. Experten für Lichtkonzepte sollen nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den Ortsteilen im Einsatz sein.

