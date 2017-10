Freudenstadt Jazz, Latin und Funk beim Rudert-Festival in Freudenstadt

Die Band aus dem Raum Freudenstadt präsentiert eine bunte Musikauswahl aus ihren Lieblingssongs. Doch diese werden nicht nur gecovert, sondern nach Lust und Laune "cabaniert". Das gibt der Band ihren unverwechselbaren musikalischen Touch. "Wir wollen das Publikum mit unserer Freude an dieser Musik infizieren", meint der Bandleader Volker Kuentz aus Freudenstadt. Im Jahr 2015 hat Cabanáz die erste CD "Friends" veröffentlicht. "Klingt, als wär’s in Berlin", kommentierte ein Fan. Inzwischen machen Eigenkompositionen einen großen Anteil des Konzertprogramms aus. Diese stammen aus der Feder des Bandleaders Volker Kuentz (Keyboards) und von Alain Sarraf aus Herrenberg (E-Gitarre). Die Songtexte entstehen in Teamarbeit mit der deutsch-brasilianischen Sängerin Marianne Martin.

Die Cabanáz-Family, wie sich die Musiker nennen, wird komplettiert durch Bruno Lehmann aus Loßburg am Saxofon, Carl Hermann Graf aus Oberndorf am Bass und Andy Morlock aus Baiersbronn am Schlagzeug.

tickets: gibt es unter Telefon 07441/ 88 79 11 oder online unter www.rudert.de.