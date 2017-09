Freudenstadt "Jamaika kann vier Jahre lang halten"

Timm Kern, FDP-Kreisvorsitzender: "Ich freue über mehrere Dinge, das zweistellige Ergebnis der FDP ist genial. Mit Michael Theurer haben wir als Kreisverband sogar einen Abgeordneten in Berlin. Was die Koalitionsbildung betrifft: Der Ball liegt hier bei der Kanzlerin. Ich denke, sie wird auf die FDP zukommen. Wir haben Inhalte, die wir für unverzichtbar halten. Wenn die CDU drauf eingeht, sehe ich keine Hinderungsgründe. Uns geht es um Inhalte, nicht um Ämter. Wir haben aus den Fehlern von 2013 gelernt."

Rolf Linke, Kreisvorsitzender der Grünen: "Wir haben das zweitbeste Ergebnis überhaupt erzielt, und das Ergebnis im Kreis liegt sogar noch über dem Bundesergebnis. Für die Grünen ist das Ergebnis gut. Ich kann mich nicht so wirklich freuen, wenn die AfD so kräftig zulegt und die anderen Parteien erodieren. In vier Jahren GroKo ist in wichtigen Umweltthemen nichts passiert. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändert. Wenn sich die drei Parteien Raum lassen, kann Jamaika eine Koalition sein, die vier Jahre lang hält. Das muss aber der Bundesparteitag im Oktober entscheiden. Warten wir die Sondierungsgespräche mal ab. Cem Özdemir wird sie für uns gut leiten."