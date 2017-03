Freudenstadt Ist die Quote schon mehr als erfüllt?

Wohnung für große Familien

Angedacht ist, dass die Stadt die Unterkunft an der Musbacher Straße vom Landkreis übernimmt. Dafür müssten aber noch Renovierungsarbeiten vorgenommen werden. Vor allem für große Familien sei das Haus an der Musbacher Straße gedacht. "Wir reden da von Familien mit bis zu zehn Kindern", so die Bürgermeisterin. Und es sei ja schon schwierig, heutzutage mit der Hälfte der Kinder eine Wohnung in Freudenstadt zu finden, fügte sie an.

Für 40 bis 50 Flüchtlinge hat der Freundeskreis Asyl Freudenstadt bislang in private Wohnungen in Freudenstadt, Baiersbronn und etwa Klosterreichenbach vermittelt, sagt dessen Vorsitzender Werner Hoffmann. Seines Wissens nach sind seit einiger Zeit kaum mehr Flüchtlinge nach Freudenstadt gekommen, etwa 100 seien derzeit im ehemaligen Luz Posthotel untergekommen.

Unterstützerkreis steht bereit

Der Arbeitskreis berate auch Flüchtlinge in Rechtsfragen. "Oftmals empfehlen wir denen, bei denen keine Hoffnung auf Anerkennung besteht, selbst wieder auszureisen, anstatt auf eine Abschiebung zu warten", sagte Werner Hoffmann. Dann sei es auch leichter, Hilfe für einen Neustart in der Heimat zu bekommen.

In Sachen Anschlussunterbringung von Familien in dem Haus an der Musbacher Straße sagte Hoffmann, dass der Unterstützerkreis dann wohl wieder dort aktiver werde. Derzeit würden sich viele Mitglieder des Unterstützerkreises im ehemaligen Hotel an der Stuttgarter Straße engagieren.