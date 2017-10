Freudenstadt Irgendwo zwischen Frust und Lust

Frust herrschte über das historisch schlechte Ergebnis, Lust aufgrund einer Aufbruchstimmung durch die Rolle in der Opposition. "Wir brauchen einen Dreiklang aus inhaltlicher, struktureller und personeller Erneuerung", forderte die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken.

Auf Antrag des Kreisvorsitzenden Gerhard Gaiser beschloss der Kreisvorstand einen Brief an die Parteispitze in Berlin. Darin begrüßt der Verband den Weg der SPD, die große Koalition nicht fortzusetzen und fordert, auch beim Scheitern einer Jamaika-Koalition in keiner großen Koalition Regierungsverantwortung zu übernehmen. "Der Entschluss, in die Opposition zu gehen, hat an der Basis ein regelrechtes Aufatmen ausgelöst", so Gaiser.

Die Kritik am Wahlkampf und die Analyse des Ergebnisses fiel teils heftig aus. "Wir haben durch die vielen Kompromisse in der großen Koalition ein Glaubwürdigkeitsproblem", so Gaiser. Dazu komme das Organisationsproblem mancher Ortsvereine. Fusionen seien dagegen kein Allheilmittel. Es sei der SPD auch im Kreis Freudenstadt trotz höherer Wahlbeteiligung nicht gelungen, ihre Wählerschaft voll zu aktivieren. Gaiser: "Wir sind in keinem Ort des Landkreises mehr stärkste Partei. Das muss sich wieder ändern. Wir wollen verlorene Mitglieder wieder zurückholen."