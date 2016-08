Freudenstadt Interessante Strecken für Radler

Freudenstadt-Dietersweiler. Ein weiteres Kapitel des "Feetz auf der Birre" findet am kommenden Wochenende, 3. und 4. September, in Dietersweiler statt. Den Beginn des Festwochenendes macht am Samstag, 3. September, das 15. AH-Turnier. Zehn Mannschaften kämpfen ab 14 Uhr um den begehrten Wanderpokal. Gegen 17.45 Uhr findet das Finale mit anschließender Siegerehrung statt. Für die 19. "Tour de Dietersweiler" am Sonntag, 4. September, hat Streckenkoordinator Rudi Eberhardt erneut drei interessante Strecken über elf, 19 und 50 Kilometer geplant. Startzeitraum für die Radfahrer ist zwischen 8.30 und 10.30 Uhr. Für die große Strecke kann bis 10 Uhr gestartet werden. Weitere Details zu den Touren finden sich im Internet unter www.sv-dietersweiler.de. Alle angemeldeten Radler nehmen automatisch an der großen Tombola mit attraktiven Sachpreisen teil.