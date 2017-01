Freudenstadt Inschriften erinnern an Geschichte

Jan Ilas Bar­tusch wird das von ihm bearbeitete Buch am Freitag, 10. Februar, ab 18 Uhr in Freudenstadt vorstellen. Der Landkreis setzt sich aus politisch und konfessionell äußerst heterogenen Regionen zusammen, die am Ende des Alten Reichs zu Württemberg, Vorderösterreich, Hohenzollern, Fürstenberg und anderen, kleineren Herrschaften gehörten.

Schwerpunkt bilden 130 Grabmäler

Die daraus erwachsene kulturelle Vielfalt spiegelt sich in den etwa 840 ermittelten Inschriftenträgern wider. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die 130 Grabmäler, deren Inschriften überwiegend an niederadelige und bürgerliche Laien – vielfach auch an Kinder – und zum geringeren Teil an Geistliche erinnern. Besonderes Interesse wecken darunter die Abtsgrabmäler in der Benediktinerabtei Alpirsbach, deren früheste bereits aus dem zwölften Jahrhundert stammen.