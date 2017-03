Region. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Nordschwarzwald veranstaltet am Freitag, 24. März, einen Informationstag zur Weiterbildung. Die Beratung erfolgt in den Geschäftsstellen der IHK in Nagold, Lise-Meitner-Straße 23, sowie in Freudenstadt, Marie-Curie-Straße 2. IHK-Mitarbeiter bieten von 14 bis 18 Uhr persönliche Beratungstermine an und informieren dabei nicht nur über das IHK-Weiterbildungsangebot, sondern auch zu den verschiedenen Fördermöglichkeiten und zu anderen Bildungsangeboten. Dabei sind alle Bildungsinteressierten jeden Alters und aus allen Branchen, Geschäftsbereichen und Berufsgruppen willkommen, teilt die Kammer mit. Nur wer sich ständig weiterbildet, könne sich langfristig auf dem Arbeitsmarkt behaupten. Zudem suchen regionale Unternehmen gut qualifizierte Mitarbeiter. Kurzentschlossene können an diesem Nachmittag um 16 Uhr zum Vortrag über aktuelle Entwicklungen in der beruflichen Weiterbildung kommen. Hier sind im Anschluss Beratungen auch ohne Terminvereinbarung möglich. Termine: Manuel Brakopp, Telefon 07452/93 01 22 und E-Mail brakopp@pforzheim. ihk.de.