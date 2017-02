Region. Freie Plätze für ein Auslandspraktikum gibt es noch im Projekt Alischwa 2.0. Es bietet jungen Menschen zwischen 18 und 35 Jahren – vorzugsweise aus den Landkreisen Freudenstadt und Calw –­ die Möglichkeit, Leben und Arbeiten im Ausland kennen zu lernen. Das Projekt ist auch für Alleinerziehende geeignet. Kinderbetreuung im Ausland ist vorhanden und wird über das Projekt finanziert. Der nächste Aufenthalt führt von Mitte April bis Mitte Juni nach Südtirol. Die Vorbereitung für den Auslandsaufenthalt startet mit einer Auftaktveranstaltung am Montag, 13. Februar, um 14 Uhr in der Agentur für Arbeit, Bahnhofstraße 37, in Nagold. Bedingungen für die Teilnahme gibt es keine. Das Projekt ist finanziert mit Mitteln von Bund und EU. Anmeldungen ist ab sofort möglich. Weitere Infos gibt es unter www.alischwa.eu, per Telefon unter 07051/9 31 99 14 oder 07441/91 09 63 sowie per E-Mail unter info@alischwa.eu