Freudenstadt Info-Punkt steigert Image der Stadt

Freudenstadt. Mit der Idee, einen Info-Punkt am Stadtbahnhof zu errichten, habe die Erlacher Höhe bei der Stadt Freudenstadt offene Türen eingerannt, berichtete Günther. Sehr schnell wurde das Projekt umgesetzt.

Monatlich seien zuvor mindestens 50 bis 60 Beschwerde-Mails an das Tourismusbüro Freudenstadt gegangen. Gäste und Einheimischen mieden das Bahnhofsgelände. Und es gab keine Verbindungsinformationen zu den Bahnfahrten in der verwaisten Halle, erzählte Günther.

Beck, selbst Bahnfahrer nach Stuttgart in den Landtag, kennt die Sorgen der Bahnreisenden. "Das hat sich grundlegend geändert, seitdem wir den Info-Punkt im März 2013 eröffnet haben", so Günther. Er ist besonders stolz, dass es ein Inklusionsprojekt ist, ohne dass es als solches wahrgenommen wird. "Es ist zur Selbstverständlichkeit geworden, dass die Besucher von Menschen mit Behinderungen beraten werden. Es fällt gar nicht mehr auf. In der Bahnhofshalle finden auch Konzerte, Lesungen oder Gottesdienste statt", so Günther. Die Beschwerden gingen gegen Null. Die Erlacher Höhe habe dort die Chance gesehen, ein inklusives Projekt umzusetzen, um langzeitarbeitslosen behinderten Menschen einen Arbeitsplatz zu ermöglichen.