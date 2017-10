Freudenstadt "In jedem Fall eine Bereicherung"

Gab es eine Rückmeldung, warum Sie nicht gewonnen haben?

Uns wurde erst mal gesagt, dass sich insgesamt 50 Mädchen beworben haben – da unter den besten 16 zu sein, ist schon ein Erfolg. Und dann geht es nicht nur um die Schönste, sondern die erfahrene Jury sucht einfach einen bestimmten Typ. Da waren alle Typen vertreten: kurze und lange Haare, mal mit Tatoos, mal ohne. Da ist das einfach Geschmackssache.

Was war das für ein Gefühl, im Rampenlicht über den roten Teppich zu laufen?

Das war total aufregend, ich war richtig nervös. Aber es ging allen so: Wir hatten kurz vor dem Auftritt Angst, umzuknicken oder einem anderen Mädchen auf’s Kleid zu treten. Aber dann ist man raus und hat einfach nur gestrahlt.

Wie war denn die Atmosphäre unter den Teilnehmerinnen? Gab es Zickenkrieg wie in diversen Model-Castingshows?

Anfangs war alles sehr entspannt. Wir haben uns gegenseitig geholfen, BHs ausgeliehen und so weiter. Als die Entscheidung dann näher rückte, hat man bei manchen gemerkt, dass sie plötzlich nur noch den Wettkampf und nicht mehr die Freundschaft sehen. Einige hatten dann nur noch Augen für den Erfolg. Das fand ich ein bisschen schade, aber Zickenkrieg gab es nicht.

Nun sind Sie ja schlagartig bekannter und dazu noch single – gab es schon interessierte Zuschriften?

Bei der Arbeit haben mich nur ein paar Leute angesprochen und mir Glück gewünscht – weil sie was in der Zeitung gesehen und nicht verstanden haben, dass die Entscheidung schon gefallen war. Also es gab bisher keine Interessenten, aber mal schauen, was noch kommt.

Können Sie sich vorstellen, künftig mal wieder an einer Miss-Wahl teilzunehmen?

Ja das kann ich mir definitiv vorstellen. Es ist in jedem Fall eine Bereicherung. Man tut der Persönlichkeit auch was Gutes, wenn man nicht gewinnt. Also wenn es Spaß macht – warum nicht?