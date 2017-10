Heide Wagner-Aescht (Kinderwerkstatt Eigen-Sinn) stellte die Arbeit der Schmetterlingsgruppe vor. Diese kümmert sich um Kinder schwer erkrankter Eltern. Reges Interesse bestand am Thema "Rhythmische Einreibungen". Tanja Schnaars, Krankenschwester und Expertin, bot die Möglichkeit die Art dieser druckfreien, umhüllenden Anwendung kennenzulernen. "Es ist besonders wichtig, den Patientinnen zu zeigen, dass sie im Brustzentrum Freudenstadt in guten Händen sind", so der Chefarzt.

An Informationsständen gab es die Gelegenheit, sich zu informieren und beraten zu lassen. Seit diesem Jahr bieten das Brustzentrum und die Selbsthilfegruppe Freudenstadt ein MAMMA-Café an. Eingeladen sind alle von Brustkrebs betroffenen Frauen sich bei Kaffee und Kuchen mit Experten und untereinander auszutauschen.