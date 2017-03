Freudenstadt In die Welt der Technik

Im Rahmen eines zweitägigen Kurses, in dem die Schüler von Lehrlingen und deren Ausbildern betreut wurden, zeichneten die Schüler einen elektronischen Schaltplan. Anschließend wurden Platinen selbstständig bestückt. Dabei lernten die Schüler den Entstehungsprozess einer Platine kennen. "Das große Interesse an unserem Kursangebot hat uns sehr gefreut. Acht Schüler absolvierten den Kurs erfolgreich", so Christiane Fischer von der Personal- und Ausbildungsleitung.

Erfi bietet am 12. und 19. Mai weitere Kurse für moderne grafische Programmiersprachen an. Interessierte können sich über die Volkshochschule anmelden. Erstmals finden die Erfi-Infotage zum Thema berufliche Ausbildung am 19. und 20. Mai statt.