Freudenstadt In der Löwen-Apotheke Tabletten selbst hergestellt

Der Name Schmierer steht für eine Apothekerfamilie über mehrere Generationen. Hartmut Schmierer wurde 1935 im Haus der Löwen-Apotheke, damals noch in der Stuttgarter Straße 3, geboren. Er war der jüngste Sohn von Albert und Maria Schmierer und der Jüngste von fünf Geschwistern. Beim Einmarsch der französischen Streitkräfte in Freudenstadt war Hartmut Schmierer bei der Verwandtschaft in Albstadt-Ebingen. Die Löwen-Apotheke in Freudenstadt wurde zerstört und unweit des alten Standorts, an der Stuttgarter Straße 7, wieder aufgebaut. Dort zog Hartmut Schmierer 1950 wieder ein.

Er studierte Pharmazie in Tübingen und übernahm zusammen mit seinem Bruder Wulfhardt 1960 die Löwen-Apotheke, die er später dann alleine weiterführte. 1961 heiratete er Ursula Münster. Drei Kinder – Gernot, Dietgard und Burkhard Schmierer – wurden geboren. Die Löwen-Apotheke führte er mit großem Engagement und stellte sogar eigene Tabletten her, wie die Freudenstädter Reisetabletten und das Kopfschmerzmittel Leodan.

Hartmut Schmierer engagierte sich auch in der Kommunalpolitik. Von 1975 bis 1984 war er Mitglied des Gemeinderats für die CDU-Fraktion. Von 1984 bis 1994 und von 2004 bis 2009 war er Kreisrat. Im Rotary-Club Freudenstadt war er Gründungsmitglied.