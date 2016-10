Freudenstadt Immer noch Hürden und Barrieren für Rollstuhlfahrer

Zu diesem Fazit kommt der Landtagsabgeordnete Timm Kern (FDP). Ein Jahr nach dem Stadtrundgang mit Gemeinderat Friedrich Volpp habe Kern nachgehakt, heißt es in einer Pressemitteilung. An den "unbefriedigenden Zuständen" habe sich nichts geändert. Ein Antrag im Gemeinderat und eine Anfrage an die Landesregierung sollen weiterhelfen.

Im November 2015 hatten Kern und Volpp unter Begleitung von Experten eine Stadtführung für Menschen mit Behinderungen organisiert. Friedrich Volpp biete diese Führungen monatlich an und kenne zahlreiche Barrieren in der Kurstadt. Ernüchternd sei das Ergebnis des Gesprächs jetzt nach einem Jahr gewesen. "Es hat sich in diesem Jahr nichts getan und das, obwohl ich im Gemeinderat mehrfach auf die Problematik aufmerksam gemacht habe", so Friedrich Volpp.

Nach wie vor sei die Behindertentoilette am Busbahnhof aufgrund einer Steigung und einer nach außen hin öffnenden Türe für Rollstuhlfahrer faktisch nicht nutzbar. Auch bei der Sanierung der Bushaltestellen seien die Bordsteine nicht auf die normierte Höhe für einen ebenen Einstieg präpariert worden. Selbst Fußgänger mit Kinderwagen oder Rollatoren seien hier Barrieren ausgesetzt.