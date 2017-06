Kreis Freudenstadt. Warum gibt es immer weniger Vögel, Wildblumen, Bienen und andere Insekten in Feld und Flur? Dieser Frage geht der Bundestagsabgeordnete Harald Ebner (Bündnis 90/Die Grünen) bei seinem Besuch im Kreis Freudenstadt nach. Eine zentrale Ursache für den Rückgang sind Monokulturen und Pestizideinsatz, heißt es in einer Pressemitteilung. Unter anderem trifft Ebner bei seinem Besuch auch Imker in Dießen. Ebner kommt aus Schwäbisch Hall. Er ist Agraringenieur und Landschaftsingenieur. Seit dem Jahr 2011 im Bundestag, ist er Obman im Agrarausschuss. Ebner ist selbst Imker. Am Mittwoch, 5. Juli, wird er ab 16 Uhr den Imkerstand von Lorenz Hellstern bei der Wassertretanlage in Horb-Dießen besuchen um sich mit ihm und anderen Imkern über die Erfahrungen auszutauschen. Der Besuch ist öffentlich. Dabei sein wird auch Andreas Kubesch, der Bundestagskandidat für die Bundestagswahl 2017 des Wahlkreises Calw/Freudenstadt. Der Besuch von Harald Ebner setzt sich dann fort in Pfalzgrafenweiler, wo er den ehemaligen Horber Bioladen "Biopunkt" besucht und um 19.30 Uhr einen Vortrag im Gasthof Engel hält – zum Thema "Nachhaltige Landwirtschaft ohne Gift und Gentechnik".