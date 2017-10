Freudenstadt Im Zentrum gilt bald Tempo 30

Auch nachts wird es langsamer

Damit kam der Oberbürgermeister Gemeinderat Hermann John (FWV) entgegen, der gefordert hatte, an der Murgtalstraße (B 462) das Tempo-30-Schild schon ein Stück weit vor der Ulanenstraße aufzustellen, um noch mehr Bürgern Ruhe zu verschaffen.

Auch nach der Zusage Osswalds, das Schild in die gewünschte Richtung zu verschieben, bestand John auf einer Abstimmung, die dann auch positiv ausfiel. Allerdings belegen die Zahlen in der Schillerstraße, dass zumindest nachts in der Murgtalstraße schon vor der Ulanenstraße das Tempo auf 30 heruntergesetzt werden kann, was ebenfalls geschehen soll.

Wenig Entgegenkommen zeigte Osswald einem Antrag von Karl Müller (SPD). Dieser hatte gefordert, im Rahmen des Lärmaktionsplans unter anderem auf der gesamten Murgtalstraße, der Straßburger Straße bis zum Ortsausgang, der Ludwig-Jahn-Straße bis zur Unterführung, der Turnhallenstraße und der Hirschkopfstraße sowie in Dietersweiler auf der Schwarzwaldstraße und der Freudenstädter Straße Tempo 30 auszuweisen. Bei fünf Stimmen dafür, zwölf Gegenstimmen und sieben Enthaltungen scheiterte der Antrag.

Bei zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen wurde der Lärmaktionsplan beschlossen. Er gehe davon aus, dass der Plan zügig genehmigt werde, sagte Ordnungsamtsleiter Christoph Gerber auf Nachfrage. Immerhin habe sich das Regierungspräsidium schon in der Beteiligungsphase positiv geäußert.