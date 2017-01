Freudenstadt Im wahrsten Sinne des Wortes "begreifen"

Banker auf Zahlenmenschen zu reduzieren, wäre aus meiner Sicht viel zu kurz gesprungen. Für uns "Volksbänkler und Raiffeisenbänkler" geht es primär um die Themen Verlässlichkeit und um Vertrauen, die im Umgang mit den Geldern der Mitglieder, also unserer Bankteilhaber, ja auch besonders sensibel und wichtig sind. Damit steht und fällt unsere Aufgabe als "die Bank ihrer Mitglieder", es geht um mehr als Zahlenspiele. Und es ist aus meiner Sicht für uns Menschen sehr wertvoll und wichtig, dass wir möglichst Vieles davon verstehen und erklären können, was es an Hintergründen und möglichen Ursachen gibt, die für Entwicklungen, Fakten oder Verhaltensweisen ursächlich sein könnten. Wer lesen kann und dabei selektieren und bewerten lernt, der hat wirklich gute Grundlagen, um Vieles in seinem Leben zu bewirken, und er lässt sich nicht so leicht täuschen. Und genau diese Fähigkeiten kann man schon früh, beispielsweise im Umgang mit der Tageszeitung, sehr gut lernen. Dabei finde ich persönlich, dass es einfacher und viel erlebnisreicher ist, wenn man dies haptisch lernen kann, mittels Papierzeitung durch Umblättern, Markieren, Ausscheiden, Sortieren und Aufkleben. Das heißt: Es im wahrsten Sinne des Wortes "begreifen" kann. Erleben mit mehreren Sinnen ist eindrücklicher, als wenn alles rein digital oder gar schon "digital vorsortiert" erfolgt. Seit über sieben Jahren erleben wir als Genossenschaftsbanken mit dem Projekt "ZiSch –­ Zeitung in der Schule" für 8. bis 10. Klassen sehr viel positive Resonanz bei Schülern und Lehrkräften. Die steigende Digitalisierung –­ künftig auch in den Schulen –­ lässt es daher für geboten erscheinen, schon einen früherer Einsatz der Tageszeitung als Lernmedium vorzunehmen.

Bei der Aktion "Lesespaß" erhalten Dritt- und Viertklässler einen Einblick in die Ereignisse der Region und der ganzen Welt. Warum halten Sie das für wichtig?

Für uns sind die Menschen sowie künftige Mitglieder und Kunden, die bereits als Schüler solche Basiskompetenzen erwerben, etwa zur Beurteilungsfähigkeit von Verlässlichkeit und Vertrauen und weit darüber hinaus, wertvoll und wichtig für die Gegenwart und für die Zukunft. Beim Evaluationsgespräch am Endes des Projekts "Lesespaß" berichteten die Lehrerinnen und Lehrer davon, dass die Schülerinnen und Schüler heute viele Informationen vor allem in digitaler Form erreichen und diese von vielen nicht selten unkritisch angenommen, ernst genommen und verteilt werden. Informationen und #Hashtags aus den sozialen Netzwerken sind derzeit eher die Informations- und Nachrichtenquellen auch für Grundschüler. Es geht dabei um Ereignisse in der Region, der ganzen Welt und im persönlichen Umfeld. Uns als Bankengruppe ist es wichtig, durch die Unterstützung des Schulprojekts einen Beitrag zu leisten zur Aufklärung über die Möglichkeiten und den konstruktiv kritischen Umgang durch Hinterfragen, Selektieren und Bewerten dieser "Informationen".

In welchem Alter hatten Sie selbst ganz bewusst erstmals eine Zeitung in den Händen?

Das kann ich nicht mehr ganz genau sagen. Ich denke, spätestens im Grundschulalter zum Lesen. Vermutlich jedoch früher auf dem Schoß der Großeltern, um Bilder anzuschauen, auch solche aus der regionalen Berichterstattung. Bei uns gab es im Elternhaus und bei den Großeltern immer eine Tageszeitung, die auslag. Ich erinnere mich noch an die Betroffenheit meiner Mutter und an das Zeitungsbild vom November 1963 anlässlich der Ermordung des US Päsidenten John F. Kennedy. Damals war ich fünf Jahre alt.

Welche Rolle spielt Tageszeitung für Sie und Ihr Unternehmen?

Ich persönlich hole morgens zuhause stets die Tageszeitung aus dem Briefkasten und überfliege dann nur kurz die erste Seite vor dem Frühstück. Detaillesen erfolgt später, je nach Zeit- und Themenlage. In der Volksbank überblättere und lese ich die regionalen Tageszeitungen kurz, häufig erst in der Mittagspause. Dabei überfliege ich dann auch im Schnelldurchlauf ein bis zwei weitere Tageszeitungen aus dem Fachressort Wirtschaft und Finanzen. Dies alles dient quasi als Basisinformation für den Tag und gegebenenfalls kurzfristig erforderliche Entscheidungen. Es kommt auch häufig vor, dass ich am Abend den einen oder anderen umfangreichen Artikel noch im Detail lese. Wir haben die Tageszeitungen und Teile der Wirtschaftszeitungen sowie einen Pressespiegel aus dem genossenschaftlichen Verbund bei uns auch in digitaler Form abonniert, und es sind hier Einsichtnahmemöglichkeiten vorhanden.

Ihre Bank bildet selbst viele junge Menschen aus. Wie wichtig finden Sie es, dass der Nachwuchs in Ihrem Unternehmen gut informiert ist über aktuelle Ereignisse?

Wir bilden als Bankengruppe im Landkreis rund 40 junge Menschen aus. Für die Kommunikation mit den Kunden und Kollegen ist es wichtig "up to date" zu sein. Die Azubi-Generation informiert sich nach meinem Kenntnisstand eher selten über die Papier-Tageszeitung, sondern über Online-Paper-Ausgaben, gegebenenfalls über interne Recherchen, am Bankarbeitsplatz auch über Internet, jedoch vor allem über soziale Netzwerke auf den privaten Smartphones. Die Auszubildenden haben untereinander auch eigene Whats-App-Gruppen angelegt, in denen ein sehr großer Teil der Kommunikation stattfindet. Im Rahmen der Ausbildung achten die jeweils Verantwortlichen darauf, dass sich die Azubis aktuell informiert halten sowohl fachlich als auch über Regionales.

Blättern oder wischen – bevorzugen Sie die gedruckte Ausgabe oder ePaper?

Ganz ehrlich? Ich bin doch eher "old school" und lese in der Regel lieber gedruckte Ausgaben. Das liegt sicher an den über Jahrzehnten gewachsenen Gewohnheiten. In unserem Haus bieten wir seit Dezember allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, einen "Digitalen Führerschein" zu erwerben, um den Übergang in die digitale Welt nicht zu verpassen. Das ist auch für mich Ansporn, hier nichts zu verpassen.

Welchen Teil der Zeitung lesen Sie persönlich am liebsten?

Am wichtigsten für mich sind die Politik- sowie Wirtschafts- und Finanzseiten, und das interessiert mich auch wirklich sehr. Am liebsten lese ich jedoch die regionalen Berichte aus dem Landkreis und den unmittelbaren Regionen, in denen ich beruflich arbeite und in denen ich lebe.