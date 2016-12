Freudenstadt Waldweihnacht im Teuchelwald beginnt

Neue Hütte komplett selbst gebaut

Eine neue Hütte hat er komplett selbst gebaut, eine wurde vom Handels- und Gewerbeverein ausgeliehen. Am Eingang des Waldcafés grüßt ein geschmückter Weihnachtsbaum die Gäste. Alles ist rustikal und gemütlich. "Es ist eine Freude, wenn man das machen kann", blickt Franz Tremmel zufrieden auf sein Werk. Immer wieder lassen sich Claudia und Franz Tremmel was Neues einfallen. So gibt es dieses Jahr eine Suppenküche mit einer Gulaschkanone, die sich Tremmel eigens besorgt hat. Hinzu kommt das bewährte Sortiment. Auch der "Hirschkuss", eine besondere Spezialität von Claudia und Franz Tremmel, darf nicht fehlen. Damit auch Kinder ihre Freude haben, werden vier Schafe in einen Stall am Waldcafé umgesiedelt.

Jetzt stehen die Tremmels und weitere acht Helfer in den Startlöchern. Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht’s los. Bis zum 8. Januar – mit Ausnahme von Silvester – kann man die besondere Atmosphäre täglich von 12 bis 19 Uhr am Waldcafé genießen. Der "Winterzauber" ist nicht nur bei Urlaubern beliebt, sondern auch zu einem Treffpunkt für Freudenstädter geworden und zählt als Höhepunkt im Waldcafé-Jahr.

"Ein bisschen Schnee und Temperaturen zwischen null und minus zwei Grad" wünschen sich die Veranstalter. Regen sollte es nicht sein. Das Waldcafé im Teuchelwald erreicht man nur zu Fuß, entweder vom Parkplatz bei der Bässlerbrücke oder von Parkplatz bei der Klinik Hohenfreudenstadt. Parkmöglichkeiten gibt es auf einem weiteren Parkplatz an der Schömberger Straße und am Lauferbrunnen.