Freudenstadt Im Gebiet Sulzhau entsteht Neubau

Freudenstadt. Bei der Hauptversammlung des Ortsvereins standen neben Tätigkeitsberichten auch Wahlen und Ehrungen auf dem Programm. Vorsitzender Andreas Kuner begrüßte vom DRK-Kreisverband den stellvertretenden Kreisgeschäftsführer Dieter Dettinger, die stellvertretende Kreisbereitschaftsleiterin Gisela Lohmüller sowie Kreissozialleiterin Marion Schmid. Ebenso willkommen hieß er Stadtbrandmeister Florian Möhrle von der Feuerwehr.

Der stellvertretende Vorsitzende Sebastian Scholz trug eine beeindruckende Jahresbilanz vor. 21 Aktive des DRK- Ortsvereins Freudenstadt absolvierten 1844 Dienststunden. Bei zwölf Einsätzen war das DRK gefordert. An 19 Dienstabenden wurde geübt. Großen Wert legte der Ortsverein auf eine umfassende Fortbildung.

An vier Blutspendenaktionen nahmen 1017 Blutspender teil, was 911 Blutkonserven einbrachte. "Zum wichtigsten Termin des Ortsvereins konnten auch junge Menschen gewonnen werden", so Scholz. Sein Dank ging an alle Blutspender und Helfer, die bei den Blutspendeterminen mitwirkten. Mit Werbemaßnahmen will das Rote Kreuz wieder mehr Nachwuchs gewinnen.