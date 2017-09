Freudenstadt Im Eiltempo von Rekord zu Rekord

Region. Dies geht aus dem Bericht im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim hervor. 11 699 Frauen und Männer waren im September ohne Arbeit, 846 oder 6,7 Prozent weniger als im August und 1088 (8,5 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Weniger Arbeitslose in einem September gab es zuletzt vor 25 Jahren. 1992 waren es 10 360.

Die Arbeitslosenquote – bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen – ging von August auf September um 0,3 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent zurück. Vor einem Jahr lag sie noch bei 3,9 Prozent. Wie bereits in den beiden letzten Monaten prognostiziert, ging mit dem Beginn von Schule, Ausbildung und Studium insbesondere die Zahl der jüngeren Arbeitslosen zurück.

"Die jungen, gut ausgebildeten Fachkräfte, die nach ihrer Ausbildung nicht übernommen worden sind, konnten wir schnell wieder vermitteln. Eine gute Ausbildung ist nach wie die beste Eintrittskarte in das Arbeitsleben und schützt vor Arbeitslosigkeit", so Martina Lehmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim. Sie rechnet in den nächsten Monaten mit einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit. "Den anhaltend hohen Bestand an offenen Stellen wollen wir weiter nutzen, um noch mehr Menschen den Weg zurück ins Arbeitsleben zu ebnen. Mit individueller Beratung und passgenauer Qualifizierung wollen wir auch diejenigen arbeitsuchenden Menschen am Arbeitsmarkt platzieren, die noch nicht die Anforderungen der Betriebe erfüllen."