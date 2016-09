Freudenstadt Im Blumensaal erklingen Hits

Der Handwerks- und Kulturverein Silva Nigra hatte sie eingeladen. Die 26-jährige Sängerin und der 24-jährige Sänger und Gitarrist spielten einen Mix aus alten und neuen Hits, aber auch aus ihren persönlichen Lieblingssongs, wie sie selbst sagten. Auch ein eigenes Stück hatten Evi & Jochen im Repertoire.

Dass die beiden Studenten der Musik und des Medienwesens bereits seit fünf Jahren gemeinsam Musik machen, wurde an ihrem routinierten Auftreten deutlich. Durch Straßenmusik und Youtube-Videos mit über 10 000 Klicks wurden sie in ihrer Heimat so bekannt, dass sie jedes Wochenende auf Stadtfesten oder in Bars auftreten.

Nicht nur die großen Hits der Red Hot Chilli Peppers oder von Metallica und Bruce Springsteen, sondern auch die neueren Titel von Mumford & Sons und MGMT spielten die Musiker mit einer Leidenschaft, die sofort auf das Publikum übersprang. Bei den rockigen Stücken klatschten und sangen die Zuhörer begeistert mit, während bei den ruhigeren Stücken gebannte Stille herrschte.