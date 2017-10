Freudenstadt Ideenschmiede für neue Verfahren

Auf der Fakuma seien 1400 Aussteller aus allen Sparten der Kunststoffbranche vertreten. Auf 120 Quadratmetern werbe das Innonet Kunststoff für die Netzwerkkompetenz seiner inzwischen mehr als 100 Mitglieder.

Die Fakuma gehört zu den Leitmessen für Extrusionstechnik und Thermoformen im deutschsprachigen Raum, sie zieht nach offiziellen Informationen mehr als 40 000 Fachbesucher an. Themen sind Verfahren zur Be- und Verarbeitung von Kunststoff, Technologien, Werkzeuge und Dienstleistungen.

Das Innonet organisiert für 13 Mitgliedsunternehmen einen Gemeinschaftsstand. Er befindet sich in Halle A3. Darüber hinaus seien weitere 40 Mitgliedsunternehmen mit eigenen Präsentationen auf der Messe vertreten. Mit der Präsentation des Plastics InnoCentre zeige das Innonet Kunststoff zum ersten Mal Flagge auf Projektebene in Friedrichshafen, so Axel Blochwitz, Geschäftsführer des Technologiezentrum Horb, bei dem das Innonet Kunststoff angesiedelt. Das Plastics Inno-Center sei Präsentationsplattform und Ideenschmiede für neue Verfahren, Dienstleistungen und Produkte rund um das Thema Kunststoff