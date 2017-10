Freudenstadt (hb). Für die Gartenschau im Jahr 2025 zwischen Freudenstadt und Baiersbronn werden derzeit die Unterlagen zur Ausschreibung eines Masterplans erarbeitet. Dies gab Rudolf Müller, Leiter des Amts für Stadtentwicklung, im Gemeinderat auf eine Anfrage von Stadtrat Michael Kaltenbach (Freie Wähler) bekannt. Der Ansprechpartner für die Bürger aus Christophstal will bei seinem Stammtisch "Schönes Christophstal" über den Stand des Verfahrens berichten. Auf der Homepage der Gartenschau (www.freudenstadt-baiersbronn2025.de) würden Ideen von Bürgern gesammelt. Baiersbronn habe eine Teilzeitkraft für die Gartenschau freigestellt, so dass jetzt insgesamt drei Kräfte daran arbeiten, um das Thema voranzubringen, so Müller. Der gemeinsame Ausschuss werde voraussichtlich im November tagen, um weitere Schritte festzulegen.