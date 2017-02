Freudenstadt Idee für leerstehende Klinik

In der Diskussionsrunde bewerteten Fachleute die Projekte im Hinblick auf ihre Machbarkeit. Dabei wurden alle vorgestellten Gründungsideen äußerst positiv bewertet. Adrian Probst vom Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord sowie der Geschäftsführer der Kur- und Tourismus GmbH Bad Peterstal-Griesbach, Axel Singer, bescheinigten allen vier Projekten "ein großes Potenzial". Beide Experten äußerten Interesse daran, zwei der Ideen auch in der Praxis zu begleiten und als touristische "Prototypen" zu testen. Denkbar sei bei einer Umsetzung auch, die guten Ideen aus mehreren Projekten miteinander zu kombinieren.

"Unkonventionelle Herangehensweise"

Kerstin Ensinger freute sich über die "unkonventionelle Herangehensweise" der jungen Leute, die wichtig sei, um neue Ideen zu entwickeln. In einem zweiten Schritt könne dann geprüft werden, welche Ideen für die Umsetzung innerhalb des Nationalparkgebiets, in dem Natur- und Prozessschutz oberste Priorität haben, geeignet seien und welche Vorhaben besser in die Kulisse von Nationalparkregion und Naturpark passen würden. Für Projekte mit starkem Nachhaltigkeitsbezug bestünden gute finanzielle Förderungsmöglichkeiten.

Monika Bachinger, Professorin für Tourismus an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg, und Regina Rhodius, Geschäftsführerin des Projekts Wissensdialog Nordschwarzwald an der Uni Freiburg, boten an, die Projekte auch in der Umsetzungsphase fachlich zu begleiten.

Weitere Informationen: www.wissensdialog-nordschwarzwald.de