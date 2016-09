Freudenstadt Humor und Musikalität im Gepäck

F reudenstadt. Harrington ist die eine Hälfte der Showpianisten David & Götz.Wie sein bester Freund Götz Östlind, der auch immer mal wieder solo unterwegs ist, hat Harrington bereits zwei eigene Alben herausgebracht und ist ein gefragter Moderator, Entertainer und Pianist, so die Veranstalter. In seinem ersten Bühnen-Soloprogramm "Der Barpianist" vereine der Hamburger mit irischen Wurzeln nun alles, was ihn so liebens- und hörenswert mache.

Show und Gesang

Harringtons Programm sei eine Show aus virtuoser Klavierkunst, Schauspiel und Gesang. Es gehe um Sorgen, Sehnsüchte und Nöte eines Barpianisten – ein witzig-persiflierender wilder Ritt durch alle Höhen und Tiefen eines Musikerlebens, so die Ankündigung.