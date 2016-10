Freudenstadt Humor macht jedes Drama gleich fröhlicher

Annemi Egri zeigte ihr virtuoses Können in zwei Solowerken am Flügel. Zum einen im kurzen, aber heiteren und mit viel Spielwitz vorgetragenen Stück "Das Butterbrot" von Mozart mit Glissandi und schnellen Läufen im Wechsel und zum anderen sehr versiert in der "Toccata" von Aram Chatschaturijan. Hier meisterte sie scheinbar mühelos alle technischen und musikalischen Fallstricke und gelangte zu einer kraftvollen, farbenreichen und tiefgründigen Interpretation dieses komplexen Werkes. Im Zusammenspiel mit Verena Seid erwies sie sich als feinfühlige und sichere Begleiterin, die feinste Motive auslotete, eigenständig hervortrat, wo es nötig war, und doch stets das richtige Gespür für die Balance im Zusammenspiel hatte.

Einblicke in Künstlerseele

Das Konzert wurde immer wieder durch kleine, persönliche Anmoderationen beider Künstlerinnen aufgelockert, die auch Einblicke in ihr privates Denken und Fühlen gewährten. Das Publikum dankte mit warmem, lang anhaltendem Applaus nach jedem Stück und erklatschte am Ende des Konzerts noch zwei Zugaben, mit denen sich die beiden Künstlerinnen verabschiedeten.