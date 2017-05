Freudenstadt Hotel Teuchelwald: Widerstand gegen Abriss

Das nunmehr 106 Jahre alte Traditionshotel Teuchelwald soll durch einen Neubau ergänzt werden. Dafür soll die Villa Hauser, die derselben Bauepoche wie das Haupthaus entstammt, abgerissen werden.

Der Denkmalverein, dessen Ziel es ist, die Bauarchitektur der Freudenstädter Kurstadt-Gründerjahre als Kulturschatz zu bewahren, könne die Motive, einen derartigen radikalen Bruch mit der eigenen Hotelgeschichte zu betreiben, nur schwer nachvollziehen.

Dadurch drohe die Zerschlagung eines besonderen Architektur-Ensembles, das seit mehr als 100 Jahren die Hangflanke zum Chris­tophstal präge, so der Verein. Die beiden Kur­stätten nehmen aus Sicht der Denkmalschützer eine Zwillingsstellung ein, wie es sie nur noch selten in der Hotellandschaft der Region und des Nordschwarzwalds gebe. Beide Bauten verkörperten eine differenzierte und verwandte Bausprache. Diese einzigartige Paarstellung zu opfern, und dies noch zugunsten einer Parkdecklösung, widerspreche allen denkmalpflegerischen Gepflogenheiten, kritisieren die ehrenamtlichen Denkmalschützer. Der Verein für Kulturdenkmale fordert die traditionell christlich geprägte Hotelgesellschaft auf, den Erhalt der Villa sicherzustellen – in der Verantwortung und Verpflichtung für das historische Stadtbild und die eigene Kurhotelgeschichte.