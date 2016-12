Freudenstadt/Horb "Echte Kerle" schnippeln munter drauflos

Der Raum ist still. Der Tisch festlich gedeckt mit Weihnachtskranz und Servietten, auf denen Orangen, Nelken und Zimtsterne zu sehen sind. Etwas weiter hinten in der Küche, die Teil des Raumes ist, bereitet eine sichtlich gut gelaunte Frau Zutaten vor und drapiert sie an den verschiedenen Arbeitsplätzen. Ihr Name ist Elfrun Honz und sie wird wenig später einen Kochkurs voller Männer leiten.

Mit dem Titel "Reine Männersache – Kochen für echte Kerle" luden der Kreisbauernverband und das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Freudenstadt nach Horb und Freudenstadt ein.

"Wichtig ist uns, dass die Gerichte mit regionalen und saisonalen Zutaten gekocht werden", erklärt Honz, und "ernährungswissenschaftlich gehaltvoll sollen die Menüs sein". Sie überlegt sich die Themen und schreibt die Rezepte für die Kochkurse zusammen.