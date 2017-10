Freudenstadt "Holzgaudi" auf dem Minigolfplatz

Die Fläche des Minigolfplatzes von 1670 Quadratmetern verfügt über eine Höhendifferenz von sechs Metern. Das mache die Trassierung der Spielbereiche interessant, so Röcker. Bei der Variante "Holzgaudi" werde das Thema Wald mit eingebracht. Bei Variante eins seien im oberen Bereich Holzpodeste zum Chillen vorgesehen. Eine Wippe empfehle sich als Spielgerät für die Bewegung. Ebenso seien auf der Spielebene ein Stangenwald mit Seil und Holzelementen zum Klettern, Balancieren und Wippen vorgesehen.

Vorgesehen seien auch Sandspiele auf zwei Ebenen. Ein breiter Rutschhügel mit Bergsteigerrampe halte die Kinder auf Trab. Ein Pfad zum Verstecken zwischen den Sträuchern wie auch Holzskulpturen sollen diese Variante ebenso bereichern wie der Schaukelbereich, zum Beispiel mit einer Vogelnestschaukel, Seilschaukel und Einzelschaukel. Eine überdachte Laube als Vesper- und Infoplatz könnte die Besucher über den Schwarzwald informieren.

Bei der Variante zwei, "Jung und Alt", ist neben einem Vesperplatz und Picknick-Ecke auch ein Bouleplatz im oberen Bereich vorgesehen. Zur sportlichen Bewegung könne man sich Fitnessgeräte zum Trainieren vorstellen, so die Planerin. In der Mitte des Erlebnisspielplatzes gebe es eine Sitzarena. Mit dem Gurtsteg könnte das Gleichgewicht geschult werden, oder am Seilreck geturnt werden", schilderte Röcker. Doch auch ein Sandloch, Wippen, Schaukeln und Schwingen seien vorhanden. Nach der Vorstellung der Pläne entwickelte sich ein reger Austausch.

Auch Wasser könnte einbezogen werden

So sprach zum Beispiel Günter Züfle die Möglichkeit an, das Element Wasser mit einzubeziehen. Diskutiert wurden Möglichkeiten, wie das verwirklicht werden könnte. Auch die Frage wer für die Pflege der Geräte aufkommt, wurde gestellt. Fachkräfte überprüften alle Spielplätze wöchentlich und würden gegebenenfalls auch Reparaturen erledigen, antwortete Rudolf Müller.

Im Verlauf der Diskussion wurde die Variante eins favorisiert. Angeregt wurde einen Bouleplatz einzubeziehen. Wichtig war es den Verantwortlichen, dass der Erlebnisspielplatz auch Menschen aus der Region anzieht. Besprochen wurde auch, wie man das Projekt mit einzelnen Veranstaltungen aufwerten könnte. Die Anregungen der Musbacher Bürger sind nun gefragt. Für weitere Vorschläge sind Stadtverwaltung und Ortschaftsrat offen. Wenn die Finanzierung steht, kann sich Rudolf Müller einen Baubeginn im Frühjahr 2019 vorstellen.