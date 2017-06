Freudenstadt Hohe Hürden für "Wirtschaftshilfe"

Freudenstadt. "Wenn sich im nächsten Jahr nichts ändert", so Albert von der Kulturinitiative Freudenstadt, werde es 2018 wohl kein Afrikafest mehr geben. "Wir sind finanziell an der Grenze", sagt sie mit Blick auf das Fest, das am Samstag, 24., und Sonntag, 25. Juni, auf dem Marktplatz stattfindet. Die Kosten würden seit Jahren stetig steigen. Etwa die GEMA-Gebühren für zwei Tage Live-Musik: Vor sechs Jahren seien noch um die 300 Euro fällig gewesen, heute seien es 1400 Euro. Zudem schlaucht den Verein seit dem vergangenen Jahr eine unerwartete Umsatzsteuer-Rückzahlung im vierstelligen Bereich.

Die Suche nach Unterstützung gestalte sich sehr schwierig: "Unsere Sponsoren kann ich an einer Hand abzählen", sagt Albert. Überaus dankbar seien sie und der gesamte Verein Michael Krause von der Tourist-Information Freudenstadt: "Ohne ihn hätte das Fest wohl in diesem Jahr schon nicht stattfinden können." Insgesamt lägen die Ausgaben für das Fest bei "weit über 13 000 Euro", so Albert.

Eine weitere, immer höher wachsende Hürde bei der Organisation des Afrikafests sei das "Nachwuchsproblem". In der Kulturinitiative liege das Durchschnittsalter bei mehr als 60 Jahren; es werde immer schwerer, die Arbeiten rund um das zweitägige Fest zu stemmen. Albert: "Es würde uns schon helfen, wenn jemand abends den Marktplatz kehren würde." Sie erwarte auch keine Scharen an jungen Leuten, die sich jetzt der Kulturinitiative anschließen – einige ehrenamtliche Helfer für den Auf- und Abbau wären laut Albert schon eine große Unterstützung.