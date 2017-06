Freudenstadt Hochhaus-Brandgefahr: Keine Garantie

Gut eine Woche nach dem Ausbruch des Feuers im Londoner "Grenfell Tower" gehen die Behörden von weit mehr als 70 Todesopfern aus. In der britischen Öffentlichkeit werden bereits Vorwürfe laut, dass an dem Gebäude, in dem etwa 500 Menschen lebten, Brandschutzvorschriften nicht eingehalten wurden. In der "Dritten Welt" kämen normalerweise Brände wie dieser vor, zitiert die ARD zum Beispiel den britischen Brandschutz-Experten Jon Hall.

Bei der Freudenstädter Stadtverwaltung ist Kurt Wößner unter anderem für Baurecht und Brandschutz verantwortlich. Insgesamt gebe es fünf Hochhäuser im Freudenstädter Stadtgebiet, einschließlich Kniebis. Für diese Gebäude seien die Brandschutzvorschriften anders als für kleinere. "Zum Beispiel muss der Mindestabstand von einem Meter für Feuerüberschlag eingehalten werden", erklärt Wößner. Das bedeutet, dass durch feuerfestes Material in Wänden und Decken ein Übergreifen von Flammen von einer Wohnung auf die andere verhindert werden soll.

"Bodentiefe Fenster wären zum Beispiel ein Problem", so Wößner: "Der Abstand von einem Meter zur Wohnung unten drunter würde nicht eingehalten, und es bestünde die Gefahr, dass die Scheiben durch ein Feuer in einer darunter liegenden Wohnung zerspringen."