Freudenstadt Hip-Hop mit dem Maskottchen Paul

Die Tanzlehrer Marcia und Fabi entführen die Teilnehmer im Tanzzentrum in der Stuttgarter Straße 40 in die Welt des Hip-Hop. Mit dabei ist auch Kinderbote-Maskottchen Pinguin Paul. Der Workshop findet in zwei Altersgruppen statt: für Acht- bis Zehnjährige und für Elf- bis 13-Jährige. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Eintritt kostet fünf Euro. Kinderbote-Leser nehmen zum Sonderpreis von vier Euro teil und erhalten ein Freigetränk. Anmeldungen werden bis spätestens 26. Juni per E-Mail an jessica.schraegle@schwarzwaelder-bote.de oder per Telefon unter 07423/ 7 82 77 angenommen (Name, Alter, Adresse und Telefonnummer angeben). Mehr Informationen zum Kinderboten, der wöchentlich erscheinenden Kinder-Abonnementzeitung des Schwarzwälder Boten, gibt es unter www. schwarzwaelder-kinderbote.de