Tanzfieber pur erlebten zahllose Zuschauer bei den inzwischen zum zehnten Mal ausgetragenen süddeutschen Video Clip Dance/HipHop Meisterschaften in der voll besetzten Stadionhalle. Insgesamt knapp 100 Formationen mit 624 Tänzerinnen und Tänzern traten an beiden Tagen an. Mit ihrem Einstieg in das Wettbewerbsgeschehen erzielten die Limitless vom Tanzzentrum in Turnierart Hip-Hop M-Reihe den fünften Rang. Den größten Erfolg erreichte das Tanzzentrum Hermann am Samstag mit dem süddeutschen Vizemeistertitel der Body-Rock-Formation in der Turnierart Hip-Hop M-Reihe. Organisator Hardy Hermann (links) und seine Frau Claudia hatten alles bestens im Griff. Gute Laune war angesagt. Fotos: Lothar Schwark