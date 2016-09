Freudenstadt Hinauf zu den Rotoren

Geboten werden Aktionen rund ums Thema Energiewende in der Raumschaft von Mühlacker bis Alpirsbach. Offizieller Auftakt ist heute, Samstag, in Altensteig. ARD-Wettermoderator Karsten Schwanke spricht und diskutiert dort von 17 bis 19 Uhr im Bürgersaal. In Horb ist am Samstag von 14 bis 17 Uhr eine Klimaschutzkonferenz in der ehemaligen Kaserne. Am Sonntag ist dort von 13.30 bis 18 Uhr Tag der offenen Tür. In Schopfloch-Oberiflingen und Alpirsbach-Römlinsdorf können an beiden Tagen die Windparks besichtigt werden. Unter anderem kann man mit Hebebühnen hinauf zu den Rotoren fahren. Im Wind- und Solarpark Alpirsbach gibt es am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Aktionen, in Schopfloch-Oberiflingen am Samstag von 13 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr.

Das gesamte Programm (wir berichteten) ist im Internet abrufbar.

Weitere Informationen: www.energieerlebnsitage.de