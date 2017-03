Freudenstadt Hilfe für mehr Pflege

Er wurde in der Mitgliederversammlung im Amt bestätigt, ebenso Kassierer Uwe Flaschenträger und Schriftführerin Inge Seeger. Die Kassenprüfer wurden neu gewählt und sind jetzt Joachim Böhm und Gerhard Dölker aus Musbach.

Vorsitzender Peter Giering freute sich über die große Teilnehmerzahl bei der Versammlung im Bürgerhaus in Musbach. Mit dabei waren die Ortsvorsteher Willi Armbruster aus Grüntal-Frutenhof und Joachim Böhm aus Musbach, Pfarrer Daniel Müller sowie Reinhardt Schmid von der Diakoniestation Freudenstadt. Pfarrer Daniel Müller hielt seine Andacht in Anlehnung an die Jahreslosung. Es sei doch schön, von Gott was geschenkt zu bekommen, ohne Gegenleistung. Gott gebe neue Freude und Kraft. Ortsvorsteher Joachim Böhm aus Musbach sagte, im ländlichen Raum sei das "Miteinander" besonders wichtig. Er dankte dem Vorstand des Diakonievereins für die geleistete Arbeit.

Peter Giering berichtete über Teilnahme an den Sitzungen bei der Diakoniestation und appelliert vor allem noch mal, neue Mitglieder zu werben. Der Kassierer Uwe Flaschenträger informierte über die Finanzen, Joachim Böhm bestätigte ihm im Namen der Kassenprüferinnen eine korrekte Kassenprüfung.