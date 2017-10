Freudenstadt Hexa-Heuler feiern Geburtstag mit Open Air

In den vergangenen 22 Jahren haben die Hexa-Heuler viel erlebt. Bereits 1999 und 2000 nahmen sie an dem großen Guggentreffen in Schwäbisch Gmünd teil. Neben Auftritten in Würzburg, Köln, Scheidegg und Winterthur war auch in den vergangenen zwei Jahren die Teilnahme beim Guggentreff in Lörrach ein besonderes Erlebnis.

Für solche Auftritte ist ein entsprechender Probenaufwand erforderlich. Anfangs wurde alle vier Wochen geprobt. Bald war es dann ein zweiwöchiger Rhythmus. Neben den Proben gibt es einmal im Jahr ein Probewochenende, bei dem der Spaß nicht zu kurz kommt. Drei CDs wurden inzwischen aufgenommen.

Die Guggamusik Hexa-Heuler hat aktuell 60 aktive Mitglieder. Das 22-jährige Bestehen wird am Samstag, 11. November gebührend gefeiert. Ab 14 Uhr gibt es auf dem unteren Marktplatz in Freudenstadt ein Guggen-Open-Air bei freiem Eintritt. Ab 19 Uhr wird die Party in der Turn- und Festhalle fortgesetzt. Einlass ist nur für Personen ab 18 Jahren. Der Vorverkauf startet am 16. Oktober in der Bäckerei Grammel in Freudenstadt. Die Karten kosten im Vorverkauf acht und an der Abendkasse neun Euro.

