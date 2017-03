Freudenstadt Herz-Koryphäe gibt sein Wissen weiter

Florian Bea, Ärztlicher Direktor der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt (KLF) gGmbH, konnte den Spezialisten Heinz-Joachim Büttner dafür gewinnen. Büttner ist Kardiologe aus Bad Krozingen, heißt es in einer Pressemitteilung der KLF. Ziel dieses Austauschs sei die Vertiefung einer speziellen Herzkathetertechnik gewesen. Es handele sich dabei um die Wiederöffnung chronischer Koronarverschlüsse (CTO). Durch die Wiederöffnung dieser, oft schon seit Jahren verschlossenen Herzkranzgefäße könne bei speziell ausgewählten Patienten eine Verbesserung der Herzleistung erreicht werden. Hierbei handelte es sich jedoch um sehr komplexe und langwierige Eingriffe. Bea: "Das ganze Team des HKLs ist außerordentlich stolz, dass Dr. Büttner uns einen Tag hier im HKL in Freudenstadt begleitet. Er ist mit Sicherheit einer der besten Kardiologen in Europa und eine absoluter Spezialist in der Behandlung der CTO. Von seiner langjährigen Erfahrung können wir hier sehr profitieren."

Büttner fing 1994 im Herzzentrum Bad Krozingen an und war dort seit 2002 Leiter der interventionellen Kardiologie. Seit Ende 2016 ist der Kardiologe nun im Ruhestand, aber so ganz könne er das "Kathetern" nicht lassen. Büttner: " Wenn man mit Mitte 60 noch eine ruhige Hand hat und ein paar Stunden stehen kann, kann man ja noch ein bisschen weitermachen." Seine Erfahrung wolle er in Workshops und durch die Mitarbeit in den Herzkatheterlaboren weiterzugeben. Büttner kommt im Mai als Referent zum 7. Freudenstädter Kardiologie-Symposium.