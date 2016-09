Freudenstadt Helferin auf dem Weg durch Behördendickicht

Im Juli 2006 begann die Sozialpädagogin ihren Dienst in der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn (Schramberg), die diese überregional tätige Beratungsstelle mit Sitz in Rottweil und Sprechstunden in Horb betreibt. Die Begleitung und Beratung hörgeschädigter Menschen über Jahre hinweg sei eine sehr positive Erfahrung für sie: "Ich habe mehrere Klienten, mit denen ich über längere Zeit etwas erreichen konnte." Einen hörgeschädigten Klienten etwa, der auch körperlich eingeschränkt ist, hat sie über Jahre darin unterstützt, dass er die zuerst abgelehnte Rente schließlich doch zugesprochen bekam, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung. Andere Klienten wiederum kämen nur ein paar Mal und bräuchten lediglich Erklärungen, was in behördlichen Briefen steht, die sie nicht verstehen. Mit den Schwerhörigen kommuniziere sie in Gebärdensprache. Die bürokratische Sprache verständlich zu machen, sei dabei nicht immer einfach. Bei Bedarf macht sie aber auch Hausbesuche oder begleitet Klienten zu Ämtern oder Terminen.

In den zehn Jahren hat Brack rund 250 Personen begleitet. Die Beratungsarbeit des Sozialdienstes für hörgeschädigte Menschen besteht dabei oft darin, mit anderen Beratungsstellen, mit Ämtern, Kliniken oder Gerichten zusammenzuarbeiten. So arbeitet Brack zum Beispiel eng mit dem Integrationsfachdienst und der Agentur für Arbeit zusammen, unterstützt die Schuldnerberatung, kooperiert mit Jugendämtern und Familienberatungsstellen. Zusammenarbeit ist auch gefragt mit Sozialdiensten in anderen Landkreisen, mit Frühförderungsstellen und Altenzentren, mit der Seelsorge für Hörgeschädigte wie mit Gehörlosenvereinen und Angehörigen oder gesetzlichen Betreuern der Klienten.

Kristina Brack bietet in den Räumen der Caritas in der Neckarstraße 44 in Horb jeden dritten Freitag im Monat von 14.30 Uhr bis 17 Uhr Sprechstunden an. Telefon: 0741/26 06 10, E-Mail kristina.brack@stiftung-st-franziskus.de.