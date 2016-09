Freudenstadt. Zu einem schwierigen Einsatz für die Rettungskräfte kam es gestern um 17 Uhr am Hauptbahnhof in Freudenstadt. Ein 67-jähriger Mann war laut Polizeibericht aufgrund seiner Alkoholisierung in den Spalt zwischen Bahnsteig und einem haltenden Zug auf das Gleisbett gestürzt und hatte sich dabei verletzt. Aufgrund des zeitweise kritischen Gesundheitszustands des Mannes und der Enge des Spalts gestaltete sich die Rettung für die eingesetzten Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mit Notarzt schwierig. Letztlich gelang es jedoch mit vereinten Kräften, den Mann aus seiner misslichen Lage zu befreien. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Während der Rettungsaktion, die von vielen Schaulustigen verfolgt wurde, musste der Bahnverkehr eingestellt werden.