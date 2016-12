Freudenstadt Heftiges Tauziehen um Tempo 30

Bereits 2014 hatte die Fraktion der Freien Wählervereinigung (FWV) im Gemeinderat eine Beschränkung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer an allen Straßenabschnitten, an denen ein erhöhtes Gefahrenpotenzial für Schüler und Kindergartenkinder besteht, gefordert. Der "Erfolg" war seinerzeit die Einrichtung einer Geschwindigkeitsbeschränkung an der Hartranftschule in der Bahnhofstraße.

In diesem Jahr hatte die SPD-Fraktion einen ähnlich lautenden Antrag gestellt, den sie auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung aufrecht erhielt, wie Stadtrat Eberhard Haug betonte. Christoph Gerber, Leiter des Baurechts- und Ordnungsamts der Stadt Freudenstadt, erläuerte, dass die Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (STVO) es nicht hergebe, generell Tempo 30 anzuordnen. Es werde aber eine Änderung der STVO von der Bundesregierung erwartet. Wenn diese in Kraft sei, entscheide die untere Verkehrsbehörde – die Stadt Freudenstadt – über die Einrichtung solcher Bereiche.

Falls der Antrag nicht durchgeht, wollte Stadtrat Friedrich Volpp (Freie Wähler) die Verantwortung als Kommunalpolitiker nicht übernehmen, wenn vor einer Schule oder einem Kindergarten ein Unfall passiert. Er forderte daher eine namentliche Abstimmung. Christoph Gerber stellte fest, dass der Gemeinderat die Geschindigkeitsbegrenzung gar nicht beschließen könne. Das sei Sache der Verkehrsbehörde, die dann auch die Verantwortung tragen müsse.