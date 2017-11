Freudenstadt "Hebamme" der Frühstückstreffen geht in den Ruhestand

Kirchenrat i. R. Manfred Kuntz beschrieb die Tradition seiner Bibelarbeiten mit Frauen. Das größte ökumenische Projekt ihrer Arbeit war für Roswitha Eberbach jedoch die ökumenische Aktion "Neu anfangen" von 1992 bis 1994. Dekan Werner Trick lud in seinem Grußwort zur Verabschiedung von Diakonin Eberbach zu der Bezirkssynode am 24. November ab 18 Uhr in das Gemeindehaus Ringhof ein.

Hits aus der Frauenarbeit unterbrachen immer wieder die Rednerliste. Mit Unterstützung durch Annette Stumpf am Klavier und Margarete Schon mit Flöten zeigten sich die Gäste recht stimmgewaltig. In der Pause gab es am Büfett viele Begegnungen und einen lebhaften Austausch. Mit ein er Segensmeditation von Diakonin Herrmann schloss der Abend.

Am Ende der Veranstaltung blieb nur ein Wermutstropfen: Das Ende der Ära Eberbach ist zugleich in beiden Kirchenbezirken das Ende der Dienststelle für die evangelische Frauenarbeit. Die Stelle wird nicht mehr besetzt.